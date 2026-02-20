https://1prime.ru/20260220/shokhin-867665729.html

Шохин рассказал о стратегии российского бизнеса в случае смягчения санкций

20.02.2026

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Большинство российских компаний при потенциальном смягчении санкций США или их отмене в ближайшее время не планируют существенно менять модель своей внешнеэкономической деятельности, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам опроса участников Международного форума на Неделе российского бизнеса. "Мы предложили участникам форума представить ситуацию, при которой в самое ближайшее время санкции США будут отменены или частично отменены. Анализ ответов показал, что даже при потенциальном смягчении санкционного режима, компании будут ориентироваться на сохранение текущей модели внешнеэкономической деятельности с возможной адаптацией отдельных элементов этой модели", - сказал Шохин, открывая форум. "В частности, 66% респондентов не предполагают существенных изменений в стратегии своей внешнеэкономической деятельности, и 9% допускают лишь точечную корректировку стратегии. Что касается вопросов восстановления торгово-экономических и инвестиционных отношений и сотрудничества США, более половины опрошенных видят реальные возможности в сотрудничестве на рынках третьих стран", - продолжил глава РСПП. Из представленной Шохиным презентации следует, что расширения экспортно-импортных операций с США и странами ЕС ожидают только 13% респондентов, восстановления сотрудничества с ранее недружественными партнерами – 16%. При этом 36% ожидают оптимизацию логистики, расчетов и финансовых инструментов, а также расширения доступа к технологиям, оборудованию и сервисам. Пересмотра географии внешнеэкономической деятельности с сохранением диверсификации и усиления инвестиционной и проектной активности за рубежом ожидают 15% участников опроса. РСПП также спросил компании, по каким отраслям и видам деятельности можно рассматривать возможности возобновления сотрудничества с США. "Во-первых, это разработка месторождений и добыча полезных ископаемых в тех регионах, где есть редкоземельные металлы, прежде всего. Это и Мурманская область, и Южный Урал, Сибирь, это и Дальний Восток, это и сотрудничество в области космоса, энергетики, включая атомную энергетику", - рассказал Шохин. Кроме того, речь может идти о возобновлении сотрудничества с авиационными компаниями, а также о налаживании прямого сообщения с США и возобновлении поставок комплектующих для самолетов, для Боингов. "Возобновление сотрудничества с американскими металлургическими предприятиями в части поставок российской углеграфитовой продукции, в частности графитированных и угольных электродов. Также, безусловно, можно говорить и о сотрудничестве в области климата и экологии. Речь идет в том числе о возобновлении сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, имея в виду месторождения в Арктике, на шельфе и так далее", - отметил Шохин. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

