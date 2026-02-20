https://1prime.ru/20260220/shtat-867657841.html
Назван штат с наибольшим объемом выплат донорам плазмы в США за 2025 год
2026-02-20T02:48+0300
ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Техас стал штатом с наибольшим объемом выплат донорам плазмы в США за 2025 год, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные на фоне роста интереса к донорству в стране из-за увеличения стоимости жизни.
"Благодаря наибольшему числу центров (сбора плазмы – ред.) жители Техаса стали крупнейшими получателями выплат в абсолютном выражении — доноры там получили 652 миллиона долларов", — говорится в докладе Джорджтаунской группы по исследованию крови и плазмы.
На фоне показателей Техаса отмечается, что жители Юты, где зафиксирована самая высокая концентрация центров в расчете на душу населения, получили 86 миллионов долларов выплат. В то же время в Нью-Гэмпшире и Вермонте, где коммерческие центры отсутствуют, население вовсе лишено подобных источников дохода.
Согласно проанализированным данным, в среднем доноры получают компенсацию, эквивалентную примерно 30–40% цены, по которой плазма продается производителям лекарственных препаратов, — около 190 долларов за литр.
РИА Новости, анализируя документ, обратило внимание на то, что в то время как доноры получают около трети дохода от продажи плазмы, центры работают по модели "высоких объемов и низкой маржи". Их прибыль составляет порядка 8–12%, или около 15 долларов с литра.
Рост донорской активности в США происходит на фоне расширения сети специализированных центров и увеличения финансовой нагрузки на домохозяйства. Телеканал NBC ранее сообщал, что пункты сдачи плазмы все чаще открываются в пригородах и университетских городах, а часть жителей страны рассматривает донорство как способ компенсировать рост повседневных расходов.
РИА Новости обратилось за комментариями в профильные организации США, но ответа пока не получило.
