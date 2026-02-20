https://1prime.ru/20260220/sk--867666816.html
СК назвал две основные версии инцидента с вертолетом в Приамурье
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Следствие считает технеисправность и нарушение правил пилотирования основными версиями инцидента с вертолетом в Амурской области, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson. Позднее в правительстве региона уточнили, что на борту находились три человека. Возбуждено уголовное дело. "Следствием рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Также организовано проведение работ по установлению местонахождения воздушного судна, а также выполняются необходимые следственные действия, в том числе осмотрено место базирования воздушного судна и изъяты документы, имеющие значение для следствия.
