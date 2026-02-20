Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: экономика России слишком тесно связана с мировой - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/smi-867681186.html
СМИ: экономика России слишком тесно связана с мировой
СМИ: экономика России слишком тесно связана с мировой - 20.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: экономика России слишком тесно связана с мировой
Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T20:15+0300
2026-02-20T20:15+0300
мировая экономика
россия
рф
запад
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262632_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3d511cd86a40954df46668a602c2cda.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft. "Российская экономика слишком вплетена в глобальные цепочки поставок ... чтобы обрушиться из-за западных санкций", - говорится в публикации. При этом издание утверждает, что все мировые ограничения, наложенные на РФ с 2022 года, якобы сказались на качестве жизни россиян. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260213/tsb--867446943.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262632_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_104439c1b35a4890f3524237d05a0c56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, рф, запад, москва
Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА
20:15 20.02.2026
 
СМИ: экономика России слишком тесно связана с мировой

Responsible Statecraft: экономика России слишком тесно связана с мировой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft.
"Российская экономика слишком вплетена в глобальные цепочки поставок ... чтобы обрушиться из-за западных санкций", - говорится в публикации.
При этом издание утверждает, что все мировые ограничения, наложенные на РФ с 2022 года, якобы сказались на качестве жизни россиян.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
ЦБ сохранил прогноз роста экономики России в 2026 году
13 февраля, 14:05
 
Мировая экономикаРОССИЯРФЗАПАДМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала