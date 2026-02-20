https://1prime.ru/20260220/smi-867681186.html

СМИ: экономика России слишком тесно связана с мировой

Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft. | 20.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Экономика России очень тесно связана с мировой, чтобы обрушиться из-за западных санкций, пишет издание Responsible Statecraft. "Российская экономика слишком вплетена в глобальные цепочки поставок ... чтобы обрушиться из-за западных санкций", - говорится в публикации. При этом издание утверждает, что все мировые ограничения, наложенные на РФ с 2022 года, якобы сказались на качестве жизни россиян. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

