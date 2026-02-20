https://1prime.ru/20260220/sotsfond-867658883.html

Соцфонд России предоставил почти 30 мер соцподдержки участникам СВО

Соцфонд России предоставил почти 30 мер соцподдержки участникам СВО - 20.02.2026, ПРАЙМ

Соцфонд России предоставил почти 30 мер соцподдержки участникам СВО

Социальный фонд России предоставляет почти 30 мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T04:15+0300

2026-02-20T04:15+0300

2026-02-20T04:15+0300

экономика

общество

россия

рф

сергей чирков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867658883.jpg?1771550143

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Социальный фонд России предоставляет почти 30 мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "С начала специальной военной операции СФР выстроил комплексную систему поддержки для участников СВО и членов их семей. Сегодня она охватывает до 28 различных направлений — от обеспечения технических средств реабилитации до пенсионных льгот", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время выполнения боевых задач фонд поддерживает беременных жен мобилизованных. Так, они имеют право на получение разовой выплаты. Кроме того, ежемесячно выплачивается пособие на ребенка. Также Соцфонд в льготном порядке оформляет женам призывников единое пособие по беременности и на детей до 17 лет. В пресс-службе напомнили, что участники боевых действий могут получать услуги и выплаты фонда на этапе участия в СВО. Так, в случае присвоения статуса ветерана боевых действий, военнослужащие имеют право на ежемесячную денежную выплату. "Для нас это является не просто исполнением законодательства, а делом чести, потому что мы стараемся представлять нашим героям меры социальной поддержки быстро, оперативно, качественно, фактически проактивно", - сказал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Там подчеркнули, что при получении инвалидности участники боевых действий имеют право на бесплатные средства реабилитации. А при наличии медицинских показаний ветеранам СВО гарантированы реабилитации и санаторное лечение. "Один из самых важных проектов для ребят, которые вернулись с фронта, – это, конечно же, реабилитация в наших центрах реабилитации фонда. За прошлый год мы оздоровили более 19 тысяч наших героев. Улучшение здоровья произошло у 92% тех, кто проходил санаторно-курортное лечение, и у 100%, кто проходил медицинскую реабилитацию", - уточнил Чирков. По его словам, финансирование, выделяемое фонду, возрастет на 1,2 миллиарда рублей в этом году, что позволит оздоровить более 22 тысяч участников СВО. Отмечается, что демобилизованные участники боевых действий могут получить проездные билеты. Так, с начала года их получили около 2 тысяч ветеранов СВО. Кроме того, за участие в боевых действиях стаж и коэффициенты для пенсии учитываются в двойном размере.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, сергей чирков