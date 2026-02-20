https://1prime.ru/20260220/sovkombank-867644241.html
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств" - 20.02.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
В преддверии главных весенних праздников Совкомбанк и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", с которой выбор подарков на 23 февраля и 8... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T14:00+0300
2026-02-20T14:00+0300
2026-02-20T14:00+0300
совкомбанк
карта "халва"
подарки
путешествия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. В преддверии главных весенних праздников Совкомбанк и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", с которой выбор подарков на 23 февраля и 8 марта становится возможностью получить не только максимум выгоды от каждой покупки, но и выиграть незабываемое путешествие.В рамках акции каждый клиент может получить повышенный кэшбэк до 70%, увеличенную рассрочку на покупки до 36 месяцев, а также выиграть сертификат на путешествие мечты.Для участия в акции необходимо активировать ее в мобильном приложении Халвы или на странице акции совершать покупки на сумму от 3 000 рублей в любом из 260 000 магазинов-партнеров программы и регистрировать чеки на специальной странице. За каждый зарегистрированный чек участник получает возможность крутить Колесо фортуны и выиграть либо кэшбэк, либо увеличенную рассрочку.Также все зарегистрированные чеки участвуют в розыгрыше главных призов: сертификатов на путешествия. Шансы на победу растут с количеством собранных чеков: от двух чеков — участие в розыгрыше сертификата на 200 000 рублей, от трёх до пяти чеков — на 300 000 рублей, от шести чеков — на 500 000 рублей.Акция продлится до 9 марта 2026 года, розыгрыш сертификатов состоится 8 апреля 2026 года. Вручение призов победителям пройдет в период с 16 апреля по 16 мая 2026 года.Все новые участники акции получат 30 дней бесплатного доступа к подписке "Халва.Десятка", которая предоставляет увеличенный срок рассрочки до 10 месяцев у партнёров.
https://1prime.ru/20260218/sovkombank-867616433.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_67b02a8f232b1dbeddef1534cd72d8f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк, карта "халва", подарки, путешествия
Совкомбанк, карта "Халва", подарки, путешествия
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
Совкомбанк предлагает выиграть путешествие при покупке подарков к праздникам
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. В преддверии главных весенних праздников Совкомбанк и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", с которой выбор подарков на 23 февраля и 8 марта становится возможностью получить не только максимум выгоды от каждой покупки, но и выиграть незабываемое путешествие.
В рамках акции каждый клиент может получить повышенный кэшбэк до 70%, увеличенную рассрочку на покупки до 36 месяцев, а также выиграть сертификат на путешествие мечты.
Совкомбанк ожидает "разжатия пружины" IPO при снижении ключевой ставки
Для участия в акции необходимо активировать ее в мобильном приложении Халвы или на странице акции
совершать покупки на сумму от 3 000 рублей в любом из 260 000 магазинов-партнеров программы и регистрировать чеки на специальной странице. За каждый зарегистрированный чек участник получает возможность крутить Колесо фортуны и выиграть либо кэшбэк, либо увеличенную рассрочку.
Также все зарегистрированные чеки участвуют в розыгрыше главных призов: сертификатов на путешествия. Шансы на победу растут с количеством собранных чеков: от двух чеков — участие в розыгрыше сертификата на 200 000 рублей, от трёх до пяти чеков — на 300 000 рублей, от шести чеков — на 500 000 рублей.
Акция продлится до 9 марта 2026 года, розыгрыш сертификатов состоится 8 апреля 2026 года. Вручение призов победителям пройдет в период с 16 апреля по 16 мая 2026 года.
Все новые участники акции получат 30 дней бесплатного доступа к подписке "Халва.Десятка", которая предоставляет увеличенный срок рассрочки до 10 месяцев у партнёров.