https://1prime.ru/20260220/sovkombank-867644241.html

Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"

Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств" - 20.02.2026, ПРАЙМ

Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"

В преддверии главных весенних праздников Совкомбанк и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", с которой выбор подарков на 23 февраля и 8... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T14:00+0300

2026-02-20T14:00+0300

2026-02-20T14:00+0300

совкомбанк

карта "халва"

подарки

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. В преддверии главных весенних праздников Совкомбанк и "Халва" представляют специальную акцию "На высоте чувств", с которой выбор подарков на 23 февраля и 8 марта становится возможностью получить не только максимум выгоды от каждой покупки, но и выиграть незабываемое путешествие.В рамках акции каждый клиент может получить повышенный кэшбэк до 70%, увеличенную рассрочку на покупки до 36 месяцев, а также выиграть сертификат на путешествие мечты.Для участия в акции необходимо активировать ее в мобильном приложении Халвы или на странице акции совершать покупки на сумму от 3 000 рублей в любом из 260 000 магазинов-партнеров программы и регистрировать чеки на специальной странице. За каждый зарегистрированный чек участник получает возможность крутить Колесо фортуны и выиграть либо кэшбэк, либо увеличенную рассрочку.Также все зарегистрированные чеки участвуют в розыгрыше главных призов: сертификатов на путешествия. Шансы на победу растут с количеством собранных чеков: от двух чеков — участие в розыгрыше сертификата на 200 000 рублей, от трёх до пяти чеков — на 300 000 рублей, от шести чеков — на 500 000 рублей.Акция продлится до 9 марта 2026 года, розыгрыш сертификатов состоится 8 апреля 2026 года. Вручение призов победителям пройдет в период с 16 апреля по 16 мая 2026 года.Все новые участники акции получат 30 дней бесплатного доступа к подписке "Халва.Десятка", которая предоставляет увеличенный срок рассрочки до 10 месяцев у партнёров.

https://1prime.ru/20260218/sovkombank-867616433.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, карта "халва", подарки, путешествия