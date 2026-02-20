https://1prime.ru/20260220/ssha-867656256.html
США в декабре возобновили импорт редкоземельных металлов из России
2026-02-20T00:47+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Речь идет о соединениях редкоземельных металлов. В декабре Штаты закупили их у России на 68,8 тысячи долларов. Это была первая поставка с марта 2025 года и максимальная с сентября 2023 года. В частности, в декабре американцы импортировали иттрийсодержащие соединения с содержанием иттрия 19-85%.
Всего за 2025 год США купили у РФ соединений редкоземельных металлов на 125,8 тысячи долларов - на 45% больше, чем в 2024 году.
В результате Россия по итогам года расположилась на 19-м месте среди поставщиков соединений редкоземельных металлов Штатам. В пятерку лидеров вошли Китай (106,5 миллиона долларов), Франция (28,3 миллиона), Япония (26,1 миллиона), Австрия (8,9 миллиона) и Германия (7 миллионов).
