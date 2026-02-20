https://1prime.ru/20260220/ssha-867656256.html

США в декабре возобновили импорт редкоземельных металлов из России

США в декабре возобновили импорт редкоземельных металлов из России - 20.02.2026, ПРАЙМ

США в декабре возобновили импорт редкоземельных металлов из России

Соединенные Штаты в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T00:47+0300

2026-02-20T00:47+0300

2026-02-20T00:47+0300

экономика

россия

промышленность

сша

рф

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867656256.jpg?1771537620

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в декабре 2025 года возобновили импорт редкоземельных металлов из России - первая покупка за восемь месяцев оказалась максимальной с осени 2023 года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Речь идет о соединениях редкоземельных металлов. В декабре Штаты закупили их у России на 68,8 тысячи долларов. Это была первая поставка с марта 2025 года и максимальная с сентября 2023 года. В частности, в декабре американцы импортировали иттрийсодержащие соединения с содержанием иттрия 19-85%. Всего за 2025 год США купили у РФ соединений редкоземельных металлов на 125,8 тысячи долларов - на 45% больше, чем в 2024 году. В результате Россия по итогам года расположилась на 19-м месте среди поставщиков соединений редкоземельных металлов Штатам. В пятерку лидеров вошли Китай (106,5 миллиона долларов), Франция (28,3 миллиона), Япония (26,1 миллиона), Австрия (8,9 миллиона) и Германия (7 миллионов).

сша

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, сша, рф, китай