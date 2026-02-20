https://1prime.ru/20260220/ssha-867678564.html
Индекс потребительских настроений в США в феврале вырос
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в феврале увеличился до 56,6 пункта с уровня января в 56,4 пункта, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка показала рост значения до 57,3 пункта.
