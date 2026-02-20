Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными - 20.02.2026, ПРАЙМ
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными - 20.02.2026, ПРАЙМ
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными
Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T19:07+0300
2026-02-20T19:07+0300
сша
дональд трамп
верховный суд
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа. "Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что "Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины", - говорится в решении суда. Как говорится в решении, это не дает исполнительной ветви власти никаких полномочий по введению налогов.
сша
сша, дональд трамп, верховный суд, мировая экономика
США, Дональд Трамп, Верховный суд, Мировая экономика
19:07 20.02.2026
 
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными

Конгресс США признал пошлины Трампа на импорт незаконными

© РИА Новости . Стрингер | Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа.
"Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что "Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины", - говорится в решении суда.
Как говорится в решении, это не дает исполнительной ветви власти никаких полномочий по введению налогов.
Американские доллары - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей
10 февраля, 21:29
 
США Дональд Трамп Верховный суд Мировая экономика
 
 
