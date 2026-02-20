https://1prime.ru/20260220/ssha-867679869.html

Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными

Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными - 20.02.2026, ПРАЙМ

Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными

Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T19:07+0300

2026-02-20T19:07+0300

2026-02-20T19:07+0300

сша

дональд трамп

верховный суд

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа. "Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что "Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины", - говорится в решении суда. Как говорится в решении, это не дает исполнительной ветви власти никаких полномочий по введению налогов.

https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867362382.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, верховный суд, мировая экономика