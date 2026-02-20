https://1prime.ru/20260220/ssha-867679869.html
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными
Конгресс США признал пошлины Трампа незаконными
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Конгресс США обладает исключительными полномочиями по введению импортных пошлин, указал Верховный суд по иску об оспаривании тарифов президента Дональда Трампа. "Статья 1, секции 8 конституции уточняет, что "Конгресс обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины", - говорится в решении суда. Как говорится в решении, это не дает исполнительной ветви власти никаких полномочий по введению налогов.
Новые пошлины в США обернулись дополнительными расходами для семей