https://1prime.ru/20260220/ssha-867680150.html
Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором
Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором - 20.02.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T19:16+0300
2026-02-20T19:16+0300
2026-02-20T19:16+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. "Позор", - приводит слова президента телеканал CNN.
https://1prime.ru/20260210/ekonomika-867362382.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51e435d95f60abc9fcd29eedaded4baa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, cnn
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд, CNN
Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором
Трамп назвал решение Верховного суда США о незаконности импортных пошлин позором