Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором - 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором
Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T19:16+0300
2026-02-20T19:16+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
cnn
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. "Позор", - приводит слова президента телеканал CNN.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, cnn
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд, CNN
19:16 20.02.2026
 
Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором

ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.
"Позор", - приводит слова президента телеканал CNN.
Заголовок открываемого материала