Трамп назвал решение Верховного суда США об импортных пошлинах позором

2026-02-20T19:16+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

верховный суд

cnn

ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал позором решение Верховного суда о том, что большинство введенных им пошлин незаконны. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. "Позор", - приводит слова президента телеканал CNN.

сша

