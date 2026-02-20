https://1prime.ru/20260220/ssha-867680739.html
Еврокомиссия оценила решение Верховного суда США по пошлинам
2026-02-20T19:45+0300
мировая экономика
россия
сша
брюссель
дональд трамп
верховный суд
ес
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. ЕС поддерживает тесный контакт с администрацией США в связи с решением американского Верховного суда по пошлинам, оценивает дальнейшие шаги, заявил аккредитованным журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы принимаем к сведению решение Верховного суда США и внимательно его анализируем. Мы поддерживаем тесный контакт с администрацией США, стремясь получить ясность относительно шагов, которые она может предпринять в ответ на это решение. Мы продолжим работать над нашими шагами по снижению пошлин", - сказал он. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал позором это решение суда.
2026
