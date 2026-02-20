В Британии прокомментировали решение Верховного суда США по пошлинам
BCC: решение Верховного суда США по пошлинам усиливает неопределенность
ЛОНДОН, 20 фев - ПРАЙМ. Решение американского Верховного суда по пошлинам усиливает неопределенность, а президент США Дональд Трамп может использовать различные инструменты для сохранения пошлин, говорится в комментарии Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).
"Решение Верховного Суда по пошлинам усиливает неопределенность", - заявили в торговой палате.
По словам главы отдела торговой политики BCC Уильяма Бейна, хотя решение суда вносит ясность в полномочия исполнительной власти США, оно мало что делает для того, чтобы прояснить ситуацию для бизнеса.
"Разные законы были использованы для введения разных пошлин, к примеру, на сталь и алюминий. В распоряжении президента также есть разные варианты сохранения нынешнего режима пошлин", - отметил он.
Торговая палата также призвала правительство Великобритании продолжать переговоры с США по пошлинам на британскую сталь и алюминий.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал позором это решение суда. Власти Британии заявили, что это внутреннее дело США, и что они продолжат оказывать поддержку британскому бизнесу.