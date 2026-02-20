https://1prime.ru/20260220/ssha-867681022.html

В Британии прокомментировали решение Верховного суда США по пошлинам

В Британии прокомментировали решение Верховного суда США по пошлинам - 20.02.2026, ПРАЙМ

В Британии прокомментировали решение Верховного суда США по пошлинам

Решение американского Верховного суда по пошлинам усиливает неопределенность, а президент США Дональд Трамп может использовать различные инструменты для... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T20:03+0300

2026-02-20T20:03+0300

2026-02-20T20:03+0300

мировая экономика

сша

великобритания

дональд трамп

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg

ЛОНДОН, 20 фев - ПРАЙМ. Решение американского Верховного суда по пошлинам усиливает неопределенность, а президент США Дональд Трамп может использовать различные инструменты для сохранения пошлин, говорится в комментарии Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC). "Решение Верховного Суда по пошлинам усиливает неопределенность", - заявили в торговой палате. По словам главы отдела торговой политики BCC Уильяма Бейна, хотя решение суда вносит ясность в полномочия исполнительной власти США, оно мало что делает для того, чтобы прояснить ситуацию для бизнеса. "Разные законы были использованы для введения разных пошлин, к примеру, на сталь и алюминий. В распоряжении президента также есть разные варианты сохранения нынешнего режима пошлин", - отметил он. Торговая палата также призвала правительство Великобритании продолжать переговоры с США по пошлинам на британскую сталь и алюминий. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал позором это решение суда. Власти Британии заявили, что это внутреннее дело США, и что они продолжат оказывать поддержку британскому бизнесу.

https://1prime.ru/20260220/ssha-867680739.html

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, великобритания, дональд трамп, верховный суд