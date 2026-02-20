https://1prime.ru/20260220/ssha-867683371.html
Трамп назвал решение ВС США по пошлинам глубоко разочаровывающим
Трамп назвал решение ВС США по пошлинам глубоко разочаровывающим - 20.02.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал решение ВС США по пошлинам глубоко разочаровывающим
Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T21:44+0300
2026-02-20T21:44+0300
2026-02-20T21:44+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864727175_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_57438fe9f260e17185ef13feedf36fa0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Решение Верховного суда по пошлинам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда, абсолютно стыдно за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
https://1prime.ru/20260220/ssha-867681022.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864727175_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_cfee9a0c5fd4420afc530274d8a0212b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
Трамп назвал решение ВС США по пошлинам глубоко разочаровывающим
Трамп назвал решение Верховного суда США по импортным пошлинам разочаровывающим