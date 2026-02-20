https://1prime.ru/20260220/ssha-867683371.html

Трамп назвал решение ВС США по пошлинам глубоко разочаровывающим

Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

2026-02-20T21:44+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

верховный суд

ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Решение Верховного суда по пошлинам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда, абсолютно стыдно за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.

сша

2026

