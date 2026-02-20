https://1prime.ru/20260220/ssha-867683822.html

Пошлины, связанные с безопасностью, сохраняются, заявил Трамп

2026-02-20T22:02+0300

россия

мировая экономика

сша

дональд трамп

верховный суд

ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются, несмотря на решение Верховного суда США о незаконности большинства из них. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Все пошлины, связанные с национальной безопасностью... с настоящего момента сохраняются в полном объеме и в полной силе", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.

сша

россия, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд