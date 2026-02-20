https://1prime.ru/20260220/ssha-867683955.html

Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам

Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам - 20.02.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам, которые отменил Верховный суд США в пятницу. | 20.02.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам, которые отменил Верховный суд США в пятницу. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Но сейчас будут использоваться альтернативы, чтобы заменить то, что некорректно отменил суд. У нас есть альтернативы. Отличные альтернативы", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.

сша

