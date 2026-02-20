https://1prime.ru/20260220/ssha-867683955.html
Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам
Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам - 20.02.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам, которые отменил Верховный суд США в пятницу. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T22:04+0300
2026-02-20T22:04+0300
2026-02-20T22:04+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_0:87:3333:1962_1920x0_80_0_0_a51938849931998898f3860d0dd6007b.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам, которые отменил Верховный суд США в пятницу. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Но сейчас будут использоваться альтернативы, чтобы заменить то, что некорректно отменил суд. У нас есть альтернативы. Отличные альтернативы", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
https://1prime.ru/20260220/ssha-867680739.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617717_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_e82ab27249663eed50f6487b81e19e75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам
Трамп заявил о наличии отличных альтернатив импортным пошлинам, которые отменил суд