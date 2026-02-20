Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отложил рассмотрение иска "Дикси" к "Ньюс медиа" - 20.02.2026, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение иска "Дикси" к "Ньюс медиа"
Суд отложил рассмотрение иска "Дикси" к "Ньюс медиа" - 20.02.2026, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение иска "Дикси" к "Ньюс медиа"
Суд по интеллектуальным правам отложил на 30 марта рассмотрение иска торговой сети "Дикси", входящей в группу компаний "Магнит", которая просит частично... | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 30 марта рассмотрение иска торговой сети "Дикси", входящей в группу компаний "Магнит", которая просит частично прекратить правовую охрану серии товарных знаков Life, принадлежащих медиахолдингу "Ньюс медиа", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Речь в иске идет о шести товарных знаках со словесными элементами Life, L!fe и MyL!fe. Эти знаки были зарегистрированы медиахолдингом с 2009 по 2018 год, их действие распространяется на большое число классов товаров и услуг. Истца АО "Дикси Юг" бренды интересуют применительно к тем классам товаров, которые включают в себя продукты питания – мясо, рыбу, птицу и дичь, яйца, молоко и молочные продукты, кофе, чай, какао, сахар, рис, свежие фрукты и овощи, пиво, безалкогольные напитки и т.п. По мнению ритейлера, правообладатель для этих классов товаров свои бренды не использует. Интерес "Дикси" к товарным знакам АО "Ньюс медиа" объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать комбинированный бренд, сочетающий его логотип – букву "Д" на оранжевом фоне – и элементы О! и Life. Но Роспатент, изучив заявку сети, предупредил заявителя, что имеются оформленные ранее для однородных товаров конкурирующие знаки, что может стать препятствием для регистрации бренда истца. В медиахолдинг "Ньюс Медиа" входят издания Life, Mash, SHOT, Super. В 2021 году сеть магазинов "Дикси", насчитывавшую почти 2,5 тысячи торговых точек, приобрел ритейлер "Магнит".
Новости
бизнес, дикси, роспатент, магнит
Бизнес, Дикси, Роспатент, Магнит
11:38 20.02.2026
 
Суд отложил рассмотрение иска "Дикси" к "Ньюс медиа"

Суд отложил на 30 марта рассмотрение иска "Дикси" к медиахолдингу "Ньюс медиа"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМагазин "Дикси" в Москве
Магазин Дикси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Магазин "Дикси" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 30 марта рассмотрение иска торговой сети "Дикси", входящей в группу компаний "Магнит", которая просит частично прекратить правовую охрану серии товарных знаков Life, принадлежащих медиахолдингу "Ньюс медиа", говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Речь в иске идет о шести товарных знаках со словесными элементами Life, L!fe и MyL!fe. Эти знаки были зарегистрированы медиахолдингом с 2009 по 2018 год, их действие распространяется на большое число классов товаров и услуг.
Истца АО "Дикси Юг" бренды интересуют применительно к тем классам товаров, которые включают в себя продукты питания – мясо, рыбу, птицу и дичь, яйца, молоко и молочные продукты, кофе, чай, какао, сахар, рис, свежие фрукты и овощи, пиво, безалкогольные напитки и т.п. По мнению ритейлера, правообладатель для этих классов товаров свои бренды не использует.
Интерес "Дикси" к товарным знакам АО "Ньюс медиа" объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать комбинированный бренд, сочетающий его логотип – букву "Д" на оранжевом фоне – и элементы О! и Life. Но Роспатент, изучив заявку сети, предупредил заявителя, что имеются оформленные ранее для однородных товаров конкурирующие знаки, что может стать препятствием для регистрации бренда истца.
В медиахолдинг "Ньюс Медиа" входят издания Life, Mash, SHOT, Super.
В 2021 году сеть магазинов "Дикси", насчитывавшую почти 2,5 тысячи торговых точек, приобрел ритейлер "Магнит".
"Дикси" внедрил технологию подтверждения возраста через мессенджер MAX
16 января, 10:54
