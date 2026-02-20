Суд отложил рассмотрение иска "Дикси" к "Ньюс медиа"

https://1prime.ru/20260220/sud--867666337.html

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 30 марта рассмотрение иска торговой сети "Дикси", входящей в группу компаний "Магнит", которая просит частично прекратить правовую охрану серии товарных знаков Life, принадлежащих медиахолдингу "Ньюс медиа", говорится в материалах, изученных РИА Новости. Речь в иске идет о шести товарных знаках со словесными элементами Life, L!fe и MyL!fe. Эти знаки были зарегистрированы медиахолдингом с 2009 по 2018 год, их действие распространяется на большое число классов товаров и услуг. Истца АО "Дикси Юг" бренды интересуют применительно к тем классам товаров, которые включают в себя продукты питания – мясо, рыбу, птицу и дичь, яйца, молоко и молочные продукты, кофе, чай, какао, сахар, рис, свежие фрукты и овощи, пиво, безалкогольные напитки и т.п. По мнению ритейлера, правообладатель для этих классов товаров свои бренды не использует. Интерес "Дикси" к товарным знакам АО "Ньюс медиа" объясняется тем, что сам он хочет зарегистрировать комбинированный бренд, сочетающий его логотип – букву "Д" на оранжевом фоне – и элементы О! и Life. Но Роспатент, изучив заявку сети, предупредил заявителя, что имеются оформленные ранее для однородных товаров конкурирующие знаки, что может стать препятствием для регистрации бренда истца. В медиахолдинг "Ньюс Медиа" входят издания Life, Mash, SHOT, Super. В 2021 году сеть магазинов "Дикси", насчитывавшую почти 2,5 тысячи торговых точек, приобрел ритейлер "Магнит".

