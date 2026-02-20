https://1prime.ru/20260220/sud--867667298.html

Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны

Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны - 20.02.2026, ПРАЙМ

Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны

Мещанский районный суд зарегистрировал иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить... | 20.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мещанский районный суд зарегистрировал иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Мещанский районный суд города Москвы 20 февраля 2026 года зарегистрировал административное исковое заявление Иванова Тимура Вадимовича к министерству обороны РФ и военному комиссариату Москвы. Истец просит признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО", - сказал собеседник агентства. Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.

