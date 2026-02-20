Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/sud--867667298.html
Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны
Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны - 20.02.2026, ПРАЙМ
Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны
Мещанский районный суд зарегистрировал иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T12:29+0300
2026-02-20T12:29+0300
общество
россия
москва
рф
тимур иванов
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005055_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c338f550cd96f3729aac5d8c4fad0ca.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мещанский районный суд зарегистрировал иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Мещанский районный суд города Москвы 20 февраля 2026 года зарегистрировал административное исковое заявление Иванова Тимура Вадимовича к министерству обороны РФ и военному комиссариату Москвы. Истец просит признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО", - сказал собеседник агентства. Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы. Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.
https://1prime.ru/20260211/mosgorsud--867387486.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/861005055_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_235279a822e50537a55e9f79a4172f29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, рф, тимур иванов, мосгорсуд
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Тимур Иванов, Мосгорсуд
12:29 20.02.2026
 
Суд зарегистрировал иск Тимура Иванова к Минобороны

Суд зарегистрировал иск Иванова к Минобороны и военному комиссариату Москвы

© РИА Новости . Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мещанский районный суд зарегистрировал иск бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Мещанский районный суд города Москвы 20 февраля 2026 года зарегистрировал административное исковое заявление Иванова Тимура Вадимовича к министерству обороны РФ и военному комиссариату Москвы. Истец просит признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему ответ на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО", - сказал собеседник агентства.
Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат.
Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Мосгорсуд вернул Тимуру Иванову дом с участком
11 февраля, 16:58
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАРФТимур ИвановМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала