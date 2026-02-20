Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова - 20.02.2026
Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова
Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова - 20.02.2026, ПРАЙМ
Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о банкротстве соучастника хищения наличных... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T15:15+0300
2026-02-20T15:15+0300
банки
финансы
бизнес
москва
агентство по страхованию вкладов
невский банк
банк россия
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о банкротстве соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского "Невского банка" Дмитрия Шеховцова и ввел процедуру реструктуризации его долгов, сообщает АСВ. "Требования банка в размере свыше 1,5 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - уточняется в сообщении. Как напоминает АСВ, ранее суд приговорил Шеховцова к 8 годам лишения свободы за соучастие в хищении более 1,5 миллиарда рублей банковских средств. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году, поскольку она полностью утратила собственные средства.
москва
банки, финансы, бизнес, москва, агентство по страхованию вкладов, невский банк, банк россия
Банки, Финансы, Бизнес, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, Невский банк, банк Россия
15:15 20.02.2026
 
Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова

Суд начал банкротство экс-банкира, виновного в хищении из "Невского банка"

© РИА Новости
Судебное заседание - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о банкротстве соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского "Невского банка" Дмитрия Шеховцова и ввел процедуру реструктуризации его долгов, сообщает АСВ.
"Требования банка в размере свыше 1,5 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - уточняется в сообщении.
Как напоминает АСВ, ранее суд приговорил Шеховцова к 8 годам лишения свободы за соучастие в хищении более 1,5 миллиарда рублей банковских средств.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году, поскольку она полностью утратила собственные средства.
Агентство по страхованию вкладов - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
АСВ оценило страховую ответственность "Нового Московского Банка"
23 января, 09:13
 
БанкиФинансыБизнесМОСКВААгентство по страхованию вкладовНевский банкбанк Россия
 
 
