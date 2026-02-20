https://1prime.ru/20260220/sud--867671793.html

Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова

Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова - 20.02.2026, ПРАЙМ

Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова

20.02.2026

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о банкротстве соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского "Невского банка" Дмитрия Шеховцова и ввел процедуру реструктуризации его долгов, сообщает АСВ. "Требования банка в размере свыше 1,5 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - уточняется в сообщении. Как напоминает АСВ, ранее суд приговорил Шеховцова к 8 годам лишения свободы за соучастие в хищении более 1,5 миллиарда рублей банковских средств. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году, поскольку она полностью утратила собственные средства.

