Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова
Суд начал банкротство экс-банкира Шеховцова
2026-02-20T15:15+0300
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о банкротстве соучастника хищения наличных денежных средств из петербургского "Невского банка" Дмитрия Шеховцова и ввел процедуру реструктуризации его долгов, сообщает АСВ. "Требования банка в размере свыше 1,5 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов должника", - уточняется в сообщении. Как напоминает АСВ, ранее суд приговорил Шеховцова к 8 годам лишения свободы за соучастие в хищении более 1,5 миллиарда рублей банковских средств. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году, поскольку она полностью утратила собственные средства.
