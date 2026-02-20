https://1prime.ru/20260220/sud--867673889.html
Суд взыскал по делу о курских фортификациях 152 миллиона рублей
общество
россия
КУРСК, 20 фев – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать солидарно с осужденных гражданских ответчиков Лукина, Спиридонова, Грабина, Воловикова в пользу АО "Корпорация развития Курской области"... 152 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
Новости
ru-RU
КУРСК, 20 фев – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать солидарно с осужденных гражданских ответчиков Лукина, Спиридонова, Грабина, Воловикова в пользу АО "Корпорация развития Курской области"... 152 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
