20.02.2026
Суд взыскал по делу о курских фортификациях 152 миллиона рублей
Суд взыскал по делу о курских фортификациях 152 миллиона рублей
Суд взыскал по делу о курских фортификациях 152 миллиона рублей
Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:37+0300
2026-02-20T16:37+0300
общество
россия
КУРСК, 20 фев – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать солидарно с осужденных гражданских ответчиков Лукина, Спиридонова, Грабина, Воловикова в пользу АО "Корпорация развития Курской области"... 152 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
2026
16:37 20.02.2026
 
Суд взыскал по делу о курских фортификациях 152 миллиона рублей

С осужденных по делу о курских фортификациях взыскали 152,8 миллиона рублей

КУРСК, 20 фев – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать солидарно с осужденных гражданских ответчиков Лукина, Спиридонова, Грабина, Воловикова в пользу АО "Корпорация развития Курской области"... 152 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
