Суд взыскал по делу о курских фортификациях 152 миллиона рублей

КУРСК, 20 фев – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать солидарно с осужденных гражданских ответчиков Лукина, Спиридонова, Грабина, Воловикова в пользу АО "Корпорация развития Курской области"... 152 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.

