Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Судью, арестовавшего Галицкую, отправили в отставку - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/sudya-867669245.html
Судью, арестовавшего Галицкую, отправили в отставку
Судью, арестовавшего Галицкую, отправили в отставку - 20.02.2026, ПРАЙМ
Судью, арестовавшего Галицкую, отправили в отставку
Квалификационная коллегия судей Московской области отправила в отставку судью Истринского суда Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T13:42+0300
2026-02-20T13:42+0300
общество
московская область
сша
москва
игорь краснов
альфа-банк
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Квалификационная коллегия судей Московской области отправила в отставку судью Истринского суда Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой, сообщил РИА Новости один из участников процесса. Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после ареста по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Позже Мособлсуд отменил арест Галицкой, указав, что решение было принято формально и с существенными процессуальными нарушениями. В отношении судьи Григорьева было вынесено частное определение. "Квалификационная коллегия судей Московской области единогласно удовлетворила заявление об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева", - сказал собеседник агентства. Теперь Григорьеву нужно будет доработать в суде до 2 марта. Накануне источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с Галицкой, вследствие чего председатель Истринского суда подала заявление о сложении с себя полномочий, а судья Григорьев - заявление об отставке. Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск к Галицкому о разделе имущества. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей, а 20 февраля отказался снять арест и приостановил производство по иску, пока не будет установлен правопреемник со стороны Алии Галицкой.
https://1prime.ru/20250124/galitskiy-854438736.html
московская область
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , московская область, сша, москва, игорь краснов, альфа-банк, верховный суд
Общество , Московская область, США, МОСКВА, Игорь Краснов, Альфа-банк, Верховный суд
13:42 20.02.2026
 
Судью, арестовавшего Галицкую, отправили в отставку

Судью Григорьева, принявшего решение об аресте Галицкой, отправили в отставку

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Квалификационная коллегия судей Московской области отправила в отставку судью Истринского суда Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после ареста по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Позже Мособлсуд отменил арест Галицкой, указав, что решение было принято формально и с существенными процессуальными нарушениями. В отношении судьи Григорьева было вынесено частное определение.
"Квалификационная коллегия судей Московской области единогласно удовлетворила заявление об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева", - сказал собеседник агентства.
Теперь Григорьеву нужно будет доработать в суде до 2 марта.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с Галицкой, вследствие чего председатель Истринского суда подала заявление о сложении с себя полномочий, а судья Григорьев - заявление об отставке.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным.
Осенью Галицкая подала иск к Галицкому о разделе имущества. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей, а 20 февраля отказался снять арест и приостановил производство по иску, пока не будет установлен правопреемник со стороны Алии Галицкой.
Бизнесмен Сергей Галицкий - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Сломал стереотипы: бизнес, футбол и мечта Сергея Галицкого
24 января 2025, 17:44
 
ОбществоМосковская областьСШАМОСКВАИгорь КрасновАльфа-банкВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала