Судью, арестовавшего Галицкую, отправили в отставку

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Квалификационная коллегия судей Московской области отправила в отставку судью Истринского суда Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой, сообщил РИА Новости один из участников процесса. Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после ареста по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Позже Мособлсуд отменил арест Галицкой, указав, что решение было принято формально и с существенными процессуальными нарушениями. В отношении судьи Григорьева было вынесено частное определение. "Квалификационная коллегия судей Московской области единогласно удовлетворила заявление об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева", - сказал собеседник агентства. Теперь Григорьеву нужно будет доработать в суде до 2 марта. Накануне источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с Галицкой, вследствие чего председатель Истринского суда подала заявление о сложении с себя полномочий, а судья Григорьев - заявление об отставке. Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным. Осенью Галицкая подала иск к Галицкому о разделе имущества. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей, а 20 февраля отказался снять арест и приостановил производство по иску, пока не будет установлен правопреемник со стороны Алии Галицкой.

