В Госдуме предложили установить потолок цен на такси при плохой погоде

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить потолок цен на такси и фиксированный тариф для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что цены на такси в некоторых районах Москвы утром в пятницу выросли в 2-3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада. "Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50-70%. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц", - сказал Чернышов в беседе с РИА новости. Чернышов уверен, что крупный бизнес в России сможет компенсировать водителям недополученный заработок и при этом выстроить систему так, чтобы такие заказы ими не отклонялись. "Мы все всё понимаем про рыночные механизмы ценообразования, особенно в условиях, когда агрегаторов такси не так много. Человек ищет, где лучше, любая компания – где выгоднее", - уточнил вице-спикер. По его словам, когда случается практически "погодное ЧС", компаниям "не лишним" будет вспоминать и про свою социальную ответственность, и про тех, кто дает им "работать и зарабатывать", то есть о пассажирах. "Кажется, у нас есть новая народная примета: если за окном дождь или снег – готовься заплатить за поездку в такси минимум в полтора раза дороже, чем планировал", - отметил политик.
