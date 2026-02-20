https://1prime.ru/20260220/tg-867682938.html
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram
2026-02-20T21:33+0300
общество
технологии
россия
telegram
мвд
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Сервисы сбора данных о человеке в Telegram активно использовались иностранными колл-центрами, сообщает УБК МВД России. "Кроме того, сервисы ("пробива" - ред.) использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
