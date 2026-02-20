https://1prime.ru/20260220/tg-867682938.html

В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram

В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram

В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram

Сервисы сбора данных о человеке в Telegram активно использовались иностранными колл-центрами, сообщает УБК МВД России.

общество

технологии

россия

telegram

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865076018_0:92:1801:1105_1920x0_80_0_0_a7e8b4a0bdb2d1ce52ffb68f746db65d.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Сервисы сбора данных о человеке в Telegram активно использовались иностранными колл-центрами, сообщает УБК МВД России. "Кроме того, сервисы ("пробива" - ред.) использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

