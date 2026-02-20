Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram - 20.02.2026
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram - 20.02.2026, ПРАЙМ
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram
Сервисы сбора данных о человеке в Telegram активно использовались иностранными колл-центрами, сообщает УБК МВД России. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T21:33+0300
2026-02-20T21:33+0300
общество
технологии
россия
telegram
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865076018_0:92:1801:1105_1920x0_80_0_0_a7e8b4a0bdb2d1ce52ffb68f746db65d.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Сервисы сбора данных о человеке в Telegram активно использовались иностранными колл-центрами, сообщает УБК МВД России. "Кроме того, сервисы ("пробива" - ред.) использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
общество , технологии, россия, telegram, мвд
Общество , Технологии, РОССИЯ, Telegram, МВД
21:33 20.02.2026
 
В МВД рассказали о сервисах сбора данных в Telegram

МВД: иностранные колл-центры использовали сервисы сбора данных в Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Сервисы сбора данных о человеке в Telegram активно использовались иностранными колл-центрами, сообщает УБК МВД России.
"Кроме того, сервисы ("пробива" - ред.) использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX
ОбществоТехнологииРОССИЯTelegramМВД
 
 
