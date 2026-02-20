Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что скоро поговорит с генсеком ООН Гуттерешем - 20.02.2026, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20260220/tramp-867655834.html
Трамп заявил, что скоро поговорит с генсеком ООН Гуттерешем
2026-02-20T00:01+0300
2026-02-20T00:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867655834.jpg?1771534905
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро поговорит с генсеком ООН Антониу Гуттерешем. "Мы очень тесно работаем с Организацией Объединённых Наций. Кстати, я собираюсь через некоторое время поговорить с генеральным секретарём. Он хороший человек, и у нас сложились хорошие отношения", - заявил американский лидер, выступая на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне. При этом Трамп также воспользовался возможностью напомнить про несколько курьезных эпизодов во время его выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке, когда под ним отключился эскалатор, а в ходе речи перестал работать телесуфлер.
00:01 20.02.2026
 
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро поговорит с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.
"Мы очень тесно работаем с Организацией Объединённых Наций. Кстати, я собираюсь через некоторое время поговорить с генеральным секретарём. Он хороший человек, и у нас сложились хорошие отношения", - заявил американский лидер, выступая на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне.
При этом Трамп также воспользовался возможностью напомнить про несколько курьезных эпизодов во время его выступления на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке, когда под ним отключился эскалатор, а в ходе речи перестал работать телесуфлер.
 
