Трамп хочет добиться урегулирования по Украине, пишут СМИ
Трамп хочет добиться урегулирования по Украине, пишут СМИ
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет добиться урегулирования по Украине до промежуточных выборов в американский конгресс в 2026 году, Киев в частности подталкивают к тому, чтобы он отказался от претензий на Донбасс, пишет газета New York Times.
"Трамп хочет ... добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в ноябре", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Вашингтон подталкивает Киев к тому, чтобы он отказался от претензий на весь Донбасс.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.
