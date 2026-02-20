https://1prime.ru/20260220/tramp-867655906.html

Трамп хочет добиться урегулирования по Украине, пишут СМИ

2026-02-20T00:01+0300

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп хочет добиться урегулирования по Украине до промежуточных выборов в американский конгресс в 2026 году, Киев в частности подталкивают к тому, чтобы он отказался от претензий на Донбасс, пишет газета New York Times. "Трамп хочет ... добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США, которые пройдут в ноябре", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Вашингтон подталкивает Киев к тому, чтобы он отказался от претензий на весь Донбасс. Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.

