СМИ: Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану

2026-02-20T01:23+0300

2026-02-20T01:23+0300

2026-02-20T01:55+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

сша

иран

тегеран

дональд трамп

аббас аракчи

стив уиткофф

мид

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного военного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке", - пишет издание, уточняя, что подобный шаг "не является полномасштабной атакой, которая могла бы спровоцировать серьезные ответные действия". По словам источников, первый удар может быть направлен на несколько военных или правительственных объектов, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной кампанией против правительственных иранских объектов. Отмечается, что подобные обсуждения в Белом доме свидетельствуют о том, что Трамп может быть готов использовать военную силу не только в карательных целях, но и для того, чтобы проложить путь к соглашению, которое бы устроило США. Wall Street Journal подчеркивает, что пока нет уверенности в том, насколько серьезно Трамп рассматривает этот вариант, хотя старшие помощники неоднократно представляли его ему. Ранее Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку. Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.

2026

мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, мид