Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. "Я думаю, что я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", - сказал Трамп перед встречей с губернаторами в Белом доме.
