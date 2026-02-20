Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/tramp-867678118.html
Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану
Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану - 20.02.2026, ПРАЙМ
Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T18:24+0300
2026-02-20T18:24+0300
сша
иран
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. "Я думаю, что я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", - сказал Трамп перед встречей с губернаторами в Белом доме.
https://1prime.ru/20260217/iran-867585036.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, дональд трамп, в мире
США, ИРАН, Дональд Трамп, В мире
18:24 20.02.2026
 
Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану

Трамп заявил, что рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
"Я думаю, что я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", - сказал Трамп перед встречей с губернаторами в Белом доме.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Иран представит США предложения по устранению разногласий, пишут СМИ
17 февраля, 20:02
 
СШАИРАНДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала