Решение Верховного суда не отменяет импортные пошлины, заявил Трамп
Решение Верховного суда не отменяет импортные пошлины, заявил Трамп - 20.02.2026, ПРАЙМ
Решение Верховного суда не отменяет импортные пошлины, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда о признании импортных пошлин незаконными не отменяет их, а лишь касается применения конкретной... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T22:11+0300
2026-02-20T22:11+0300
2026-02-20T22:11+0300
сша
дональд трамп
верховный суд
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда о признании импортных пошлин незаконными не отменяет их, а лишь касается применения конкретной нормы для их введения. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Верховный суд не отменял пошлины. Они лишь признали недействительным конкретное использование пошлин по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, в основном связанное с получением сборов", - заявил Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
сша
сша, дональд трамп, верховный суд, мировая экономика
США, Дональд Трамп, Верховный суд, Мировая экономика
Решение Верховного суда не отменяет импортные пошлины, заявил Трамп
Трамп: решение Верховного суда не отменяет импортные пошлины