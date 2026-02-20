https://1prime.ru/20260220/tramp-867684249.html

Решение Верховного суда не отменяет импортные пошлины, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда о признании импортных пошлин незаконными не отменяет их, а лишь касается применения конкретной нормы для их введения. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Верховный суд не отменял пошлины. Они лишь признали недействительным конкретное использование пошлин по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, в основном связанное с получением сборов", - заявил Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.

