Трамп прокомментировал решение Верховного суда по пошлинам
США после решения Верховного суда по пошлинам не стали финансово беззащитными, новые действия принесут еще больше денег, считает президент США Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. США после решения Верховного суда по пошлинам не стали финансово беззащитными, новые действия принесут еще больше денег, считает президент США Дональд Трамп. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Нет. Мы делаем что-то очень мощное и используем то, что, по мнению некоторых людей, нам следовало бы использовать с самого начала, но это сложнее. Все немного сложнее. Этот процесс занимает немного больше времени, но конечный результат принесет нам больше денег, и я думаю, что это будет отлично", - заявил Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме в ответ на вопрос, не сделало ли решение суда Соединенные Штаты финансово беззащитными.
