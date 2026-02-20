Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/tramp-867685136.html
Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам
Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам - 20.02.2026, ПРАЙМ
Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам
Иностранные государства в восторге от решения Верховного суда США по пошлинам и "танцуют на улицах", но и это ненадолго, заявил в пятницу президент США Дональд... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T22:31+0300
2026-02-20T22:31+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864727175_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_57438fe9f260e17185ef13feedf36fa0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Иностранные государства в восторге от решения Верховного суда США по пошлинам и "танцуют на улицах", но и это ненадолго, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867684088.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864727175_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_cfee9a0c5fd4420afc530274d8a0212b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
22:31 20.02.2026
 
Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам

Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам, но ненадолго

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Иностранные государства в восторге от решения Верховного суда США по пошлинам и "танцуют на улицах", но и это ненадолго, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Трамп подпишет указ о введении глобальной пошлины в десять процентов
Вчера, 22:06
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала