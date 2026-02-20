https://1prime.ru/20260220/tramp-867685136.html
Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам
Трамп: иностранные государства в восторге от решения ВС США по пошлинам
ВАШИНГТОН, 20 фев – ПРАЙМ. Иностранные государства в восторге от решения Верховного суда США по пошлинам и "танцуют на улицах", но и это ненадолго, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Трамп подпишет указ о введении глобальной пошлины в десять процентов