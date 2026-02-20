ЦБ 19 февраля не проводил расчетов по операциям с юанем
Китайский юань. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России 19 февраля не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Финансовые рынки в Китае закрыты в связи с новогодними каникулами. Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля. Он пройдет под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране длятся с 15 по 23 февраля.
Минфин анонсировал, что с 6 февраля по 5 марта продаст валюты и золота по бюджетному правилу в объеме 226,8 миллиарда рублей, по 11,9 миллиарда рублей в день.
ЦБ в конце декабря сообщал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты на 4,62 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото.
Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.