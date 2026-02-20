ЦБ доработал концепцию определения системно значимых банков

https://1prime.ru/20260220/tsb--867666635.html
ЦБ может по-новому определить системно значимые банки уже осенью 2027 года
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Банк России доработал свою концепцию определения системно значимых банков (СЗКО) после обсуждения с участниками финансового рынка, перечень таких банков может быть пересмотрен по ней уже осенью 2027 года, сообщается в отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций "Новая концепция методики определения системно значимых кредитных организаций".
"Мы получили обратную связь от 12 банков, в том числе 6 СЗКО, и других представителей профессионального сообщества. В целом концепция была воспринята позитивно... После вступления в силу новой методики (ориентировочно с 2027 года) впервые пересмотреть по ней перечень СЗКО (предполагается - ред.) осенью 2027 года", - сообщили в регуляторе.
По итогам обсуждения с рынком были внесены следующие уточнения к первоначальной концепции. Так, в компонент обобщающего результата (ОР) "Потребительский портфель" теперь включены вложения банков в ценные бумаги, обеспеченные секьюритизированными потребительскими кредитами (изначально учитывались только кредиты).
Также был расширен дифференцирующий критерий (ДК) "Потенциальные последствия эффекта домино на рынке межбанковского кредитования (МБК)". В него включены взаимосвязи с небанковской финансовой организации (НФО). Также в оценку ДК "Масштаб клиентской базы" регулятор включил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (изначально показатель рассчитывался только по физическим лицам).
Здесь ключевыми критериями стали среднегодовой остаток средств на счете, среднемесячный оборот, факт совершения клиентом операций по собственной инициативе, наличие у него действующего финансового продукта.
Показатель "Региональная значимость", который ранее оценивался в составе компонентов ОР, был перенесен в ДК. Этот показатель призван оценить физическое присутствие кредитных организаций или банковских групп в населенных пунктах сельской местности, где доступность финансовых услуг может быть невысокой.
"Чтобы распределить нагрузку на капитал банков, дифференцированные надбавки будут вводиться в течение нескольких лет, ориентировочно с 2028 года. К этому моменту банки должны восстановить целевые надбавки", - указали в регуляторе.
