ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами

2026-02-20T12:22+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Первые операции с криптовалютами в "белой зоне" могут появиться в России до конца этого года, если будет принят соответствующий законопроект, рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. "Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях уже в самое ближайшее время, и с принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции (с криптовалютами - ред.) могут уже к концу года быть", - сказала она на форуме ЦБ РФ "Кибербезопасность в финансах" в ходе сессии "Криптовалюты. Вызовы и возможности". ЦБ РФ в конце декабря сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере. В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
