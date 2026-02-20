https://1prime.ru/20260220/tsb-867667464.html

ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами

ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами - 20.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами

Первые операции с криптовалютами в "белой зоне" могут появиться в России до конца этого года, если будет принят соответствующий законопроект, рассказала... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T12:22+0300

2026-02-20T12:22+0300

2026-02-20T12:22+0300

экономика

финансы

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50cd5e577cf300e7d71799b65d8f30ec.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Первые операции с криптовалютами в "белой зоне" могут появиться в России до конца этого года, если будет принят соответствующий законопроект, рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. "Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях уже в самое ближайшее время, и с принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции (с криптовалютами - ред.) могут уже к концу года быть", - сказала она на форуме ЦБ РФ "Кибербезопасность в финансах" в ходе сессии "Криптовалюты. Вызовы и возможности". ЦБ РФ в конце декабря сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере. В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.

https://1prime.ru/20260217/kriptovalyuta-867566956.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф