Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/tsb-867667464.html
ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами
ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами - 20.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами
Первые операции с криптовалютами в "белой зоне" могут появиться в России до конца этого года, если будет принят соответствующий законопроект, рассказала... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T12:22+0300
2026-02-20T12:22+0300
экономика
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50cd5e577cf300e7d71799b65d8f30ec.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Первые операции с криптовалютами в "белой зоне" могут появиться в России до конца этого года, если будет принят соответствующий законопроект, рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. "Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях уже в самое ближайшее время, и с принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции (с криптовалютами - ред.) могут уже к концу года быть", - сказала она на форуме ЦБ РФ "Кибербезопасность в финансах" в ходе сессии "Криптовалюты. Вызовы и возможности". ЦБ РФ в конце декабря сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере. В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
https://1prime.ru/20260217/kriptovalyuta-867566956.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859562179_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04d3294fa0062a45d915321ae2fa6b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, рф
Экономика, Финансы, Банки, РФ
12:22 20.02.2026
 
ЦБ рассказал, когда могут появиться первые операции с криптовалютами

ЦБ: первые операции с криптовалютами в России могут появиться до конца года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Первые операции с криптовалютами в "белой зоне" могут появиться в России до конца этого года, если будет принят соответствующий законопроект, рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.
"Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект будет на площадке Государственной думы, будет возможность обсудить многое в деталях уже в самое ближайшее время, и с принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции (с криптовалютами - ред.) могут уже к концу года быть", - сказала она на форуме ЦБ РФ "Кибербезопасность в финансах" в ходе сессии "Криптовалюты. Вызовы и возможности".
ЦБ РФ в конце декабря сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере.
В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника.
При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Комитет Совфеда поддержал закон о порядке изъятия криптовалюты
17 февраля, 13:06
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала