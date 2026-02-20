https://1prime.ru/20260220/tsb-867668969.html
ЦБ рассказал о возможной работе зарубежных криптобирж в России
2026-02-20T13:28+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Зарубежные криптовалютные биржи и обменники при желании смогут работать в России через зарегистрированные дочерние структуры в рамках готовящегося регулирования рынка криптовалют, заявила журналистам директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева. "Граждане должны будут внутри России совершать сделки через регулируемых посредников. При этом мы понимаем, что у кого-то может быть уже криптовалюта, и они могут ее перевести, соответственно, на счета регулируемых посредников. Такая возможность предусмотрена, понимая, что это некоторый такой переходный этап", - сказала она в кулуарах форума ЦБ РФ "Кибербезопасность в финансах". "В то же время если какие-то зарубежные посредники заинтересованы в работе на российском рынке, они, в соответствии с общими правилами, как и сейчас другие, например, банки, могут в соответствии с правилами работать на территории Российской Федерации, открывать свои структуры и оказывать в рамках российского законодательства услуги, только так", - добавила она. "Здесь тот же подход, что и в целом с финансовыми посредниками, которые работают на классическом рынке", - заключила Лозгачева. ЦБ РФ в конце декабря сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере. В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
