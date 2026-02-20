Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4% - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/tsb-867673602.html
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4% - 20.02.2026, ПРАЙМ
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2026 года снизились на 0,4% (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:24+0300
2026-02-20T16:24+0300
экономика
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2026 года снизились на 0,4% (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за январь 2026 года выросла на 23,3% - до 402,706 миллиарда долларов на 1 февраля с 326,537 миллиарда долларов на 1 января, а доля золота в международных резервах увеличилась до 48,31% с 43,26%. Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%. В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменялись - составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны). По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны.
https://1prime.ru/20260220/tsb-867668969.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
16:24 20.02.2026
 
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%

ЦБ: запасы золота в международных резервах снизились до 2317,21 тонны

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2026 года снизились на 0,4% (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом стоимость золота в резервах за январь 2026 года выросла на 23,3% - до 402,706 миллиарда долларов на 1 февраля с 326,537 миллиарда долларов на 1 января, а доля золота в международных резервах увеличилась до 48,31% с 43,26%.
Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%.
В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменялись - составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны).
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны.
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
ЦБ рассказал о возможной работе зарубежных криптобирж в России
13:28
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала