https://1prime.ru/20260220/tsb-867673602.html

Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%

Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4% - 20.02.2026, ПРАЙМ

Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2026 года снизились на 0,4% (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T16:24+0300

2026-02-20T16:24+0300

2026-02-20T16:24+0300

экономика

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2026 года снизились на 0,4% (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за январь 2026 года выросла на 23,3% - до 402,706 миллиарда долларов на 1 февраля с 326,537 миллиарда долларов на 1 января, а доля золота в международных резервах увеличилась до 48,31% с 43,26%. Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%. В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменялись - составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны). По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны.

https://1prime.ru/20260220/tsb-867668969.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф