Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,4%

2026-02-20T16:24+0300
2026-02-20T16:24+0300
2026-02-20T16:24+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за январь 2026 года снизились на 0,4% (9,33 тонны) и на 1 февраля составляли 74,5 миллиона унций (2317,21 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за январь 2026 года выросла на 23,3% - до 402,706 миллиарда долларов на 1 февраля с 326,537 миллиарда долларов на 1 января, а доля золота в международных резервах увеличилась до 48,31% с 43,26%. Запасы золота в ЦБ РФ за 2025 год снизились на 0,27%, а стоимость золота в резервах за весь год выросла на 66,85% с 195,707 миллиарда долларов на начало 2025 года, доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%. В 2024-2023 годах физические запасы монетарного золота в международных резервах РФ не изменялись - составляли 75 миллионов унций (2332,76 тонны). По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны.
ЦБ рассказал о возможной работе зарубежных криптобирж в России