Компании смогут проводить платежи в цифровых рублях по реестру, сообщил ЦБ
Компании смогут проводить платежи в цифровых рублях по реестру, сообщил ЦБ
банк россии
финансы
банки
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам, то есть проводить одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод, следует из проекта указания ЦБ. "Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам – одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод. Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и так далее", - пишет регулятор. Эта и другие новации предусмотрены в проекте указания Банка России, который опубликован для общественного обсуждения.
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам, то есть проводить одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод, следует из проекта указания ЦБ.
"Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам – одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод. Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и так далее", - пишет регулятор.
Эта и другие новации предусмотрены в проекте указания Банка России
, который опубликован для общественного обсуждения.
