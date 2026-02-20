https://1prime.ru/20260220/tsb-867675823.html

Компании смогут проводить платежи в цифровых рублях по реестру, сообщил ЦБ

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам, то есть проводить одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод, следует из проекта указания ЦБ. "Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам – одномоментные зачисления сразу большому количеству получателей за один перевод. Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать налоги за сотрудников и так далее", - пишет регулятор. Эта и другие новации предусмотрены в проекте указания Банка России, который опубликован для общественного обсуждения.

