https://1prime.ru/20260220/ukraina-867674848.html
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки - 20.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки
Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:57+0300
2026-02-20T16:57+0300
2026-02-20T16:57+0300
мировая экономика
киев
украина
владимир зеленский
сша
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский."Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитет", — написал он в своем Telegram-канале.Он утверждает, что Украина уже идет на уступки, поскольку говорит о них с Россией.В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674698.html
https://1prime.ru/20260220/odessa-867674556.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, киев, украина, владимир зеленский, сша, всу
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, ВСУ
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки
Зеленский: Украина готова к реальным уступкам, но не ценой независимости