https://1prime.ru/20260220/ukraina-867674848.html

Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки

Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки - 20.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки

Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T16:57+0300

2026-02-20T16:57+0300

2026-02-20T16:57+0300

мировая экономика

киев

украина

владимир зеленский

сша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский."Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитет", — написал он в своем Telegram-канале.Он утверждает, что Украина уже идет на уступки, поскольку говорит о них с Россией.В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674698.html

https://1prime.ru/20260220/odessa-867674556.html

киев

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, украина, владимир зеленский, сша, всу