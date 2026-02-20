Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/ukraina-867674848.html
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки - 20.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки
Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:57+0300
2026-02-20T16:57+0300
мировая экономика
киев
украина
владимир зеленский
сша
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский."Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитет", — написал он в своем Telegram-канале.Он утверждает, что Украина уже идет на уступки, поскольку говорит о них с Россией.В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674698.html
https://1prime.ru/20260220/odessa-867674556.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, украина, владимир зеленский, сша, всу
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, ВСУ
16:57 20.02.2026
 
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки

Зеленский: Украина готова к реальным уступкам, но не ценой независимости

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский.
"Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитет", — написал он в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США
16:56
Он утверждает, что Украина уже идет на уступки, поскольку говорит о них с Россией.
В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.
Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Ситуация в Одессе вызвала панику на Западе
16:54
 
Мировая экономикаКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала