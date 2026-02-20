https://1prime.ru/20260220/ukraina-867682208.html

Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник

Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник - 20.02.2026, ПРАЙМ

Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник

Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена, сообщил источник РИА Новости. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T21:09+0300

2026-02-20T21:09+0300

2026-02-20T21:09+0300

россия

украина

швейцария

женева

владимир мединский

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg

ЖЕНЕВА, 20 фев - ПРАЙМ. Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена, сообщил источник РИА Новости. Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующие трёхсторонные переговоры по Украине могут пройти в Швейцарии до конца февраля. "Дата не определена", - сказал собеседник агентства. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это важное условие российской стороны.

https://1prime.ru/20260220/peregovory-867675155.html

украина

швейцария

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, швейцария, женева, владимир мединский, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире