Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник - 20.02.2026, ПРАЙМ
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник
Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена, сообщил источник РИА Новости. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T21:09+0300
2026-02-20T21:09+0300
россия
украина
швейцария
женева
владимир мединский
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822747_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3d1a072b01da6b9234b639040823cb65.jpg
ЖЕНЕВА, 20 фев - ПРАЙМ. Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена, сообщил источник РИА Новости. Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующие трёхсторонние переговоры по Украине могут пройти в Швейцарии до конца февраля. "Дата не определена", - сказал собеседник агентства. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это важное условие российской стороны.
украина
швейцария
женева
россия, украина, швейцария, женева, владимир мединский, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, ЖЕНЕВА, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире
21:09 20.02.2026
 
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник

Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена

ЖЕНЕВА, 20 фев - ПРАЙМ. Дата следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определена, сообщил источник РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующие трёхсторонные переговоры по Украине могут пройти в Швейцарии до конца февраля.
"Дата не определена", - сказал собеседник агентства.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это важное условие российской стороны.
РОССИЯ УКРАИНА ШВЕЙЦАРИЯ ЖЕНЕВА Владимир Мединский Владимир Зеленский Дмитрий Песков В мире
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала