https://1prime.ru/20260220/ukraina-867682504.html

Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро

Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро - 20.02.2026, ПРАЙМ

Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро

Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе", заявил венгерский... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T21:19+0300

2026-02-20T21:19+0300

2026-02-20T21:19+0300

газ

украина

венгрия

рф

петер сийярто

ес

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/65/841266570_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_1814c2e1bcc5c23e5ec6a8f660022b07.jpg

БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро. Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260204/gosdolg-867193217.html

украина

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, венгрия, рф, петер сийярто, ес, мировая экономика