Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро
2026-02-20T21:19+0300
БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро. Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
