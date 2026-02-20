Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро - 20.02.2026
Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро
Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро - 20.02.2026, ПРАЙМ
Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро
Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе", заявил венгерский... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T21:19+0300
2026-02-20T21:19+0300
БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро. Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
21:19 20.02.2026
 
Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро

Сийярто: Венгрия блокирует предоставление Украине кредита, пока та блокирует "Дружбу"

Флаг Венгрии
Флаг Венгрии
Флаг Венгрии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / J Dimas
БУДАПЕШТ, 20 фев - ПРАЙМ. Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Пока Украина блокирует работу нефтепровода "Дружба", пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро. Пока поставки нефти через Украину в Венгрию не возобновятся, Венгрия будет блокировать выплату Украине военного займа в размере 90 миллиардов евро", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook.*

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
ЕС стал крупнейшим внешним кредитором Украины по итогам 2025 года
4 февраля, 22:59
 
