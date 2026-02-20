Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 трлн евро - 20.02.2026
Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 трлн евро
2026-02-20T00:50+0300
2026-02-20T00:50+0300
экономика
мировая экономика
рф
александр грушко
ес
мид рф
мид
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если мы посмотрим на сумму прямых потерь, а также на упущенную выгоду, то, на мой взгляд, наиболее близкая к реалистичной цифра - от 1,5 триллионов до 2 триллионов евро", - сказал Грушко газете "Известия". Замминистра отметил, что в 2013 году объем торговли России и Евросоюза составлял примерно 420 миллиардов долларов, в этом году он может снизиться до 20 миллиардов долларов, но учитывая, что ЕС намерен полностью запретить поставки топлива из РФ, включая газ, эта цифра будет стремиться к нулю.
00:50 20.02.2026
 
Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 трлн евро

Замглавы МИД Грушко: ущерб ЕС от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 трлн евро

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если мы посмотрим на сумму прямых потерь, а также на упущенную выгоду, то, на мой взгляд, наиболее близкая к реалистичной цифра - от 1,5 триллионов до 2 триллионов евро", - сказал Грушко газете "Известия".
Замминистра отметил, что в 2013 году объем торговли России и Евросоюза составлял примерно 420 миллиардов долларов, в этом году он может снизиться до 20 миллиардов долларов, но учитывая, что ЕС намерен полностью запретить поставки топлива из РФ, включая газ, эта цифра будет стремиться к нулю.
 
