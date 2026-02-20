Владелец подмосковной пекарни "Машенька" не собирается закрывать бизнес

https://1prime.ru/20260220/vladelets-867657558.html

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Владелец подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов заявил РИА Новости, что не собирается закрывать бизнес, а, наоборот, хочет его развивать. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. Владелец пекарни задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. В середине января он сообщил о планах закрыть бизнес из-за его нерентабельности. На этом фоне российские власти предложили различные варианты, как малый бизнес в текущих условиях может получить льготы. "Закрываться не собираемся. Первый месяц прошли с учетом новых налогов. Авансовым методом заплатили, чтобы потом не одной суммой в конце квартала, а помесячно этим заниматься, это так проще и для учета, и для нас. Естественно, сумма гораздо больше, чем была раньше, но мы прошли ее", - сказал Максимов. Он также отметил, что находится в контакте с администрацией Люберец и чувствует поддержку властей. "Я надеюсь, будем развиваться", - добавил Максимов.

