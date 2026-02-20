https://1prime.ru/20260220/vs-867660267.html

ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе

ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе - 20.02.2026, ПРАЙМ

ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе

20.02.2026

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Север" продвинулись на девяти участках в Сумском районе, в плены взяты двое украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумском районе штурмовые подразделения группировки "Север" продвинулись на девяти участках на 300 метров. В ходе продвижения в плен взяты трое военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сообщил он. Собеседник агентства добавил, что комплексным огневым поражением отражена одна контратака врага силами 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, в ходе отражения в плен взяты еще двое украинских военных.

2026

Новости

