ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе - 20.02.2026, ПРАЙМ
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
20.02.2026
2026-02-20T06:43+0300
2026-02-20T06:43+0300
2026-02-20T06:43+0300
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Север" продвинулись на девяти участках в Сумском районе, в плены взяты двое украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Сумском районе штурмовые подразделения группировки "Север" продвинулись на девяти участках на 300 метров. В ходе продвижения в плен взяты трое военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - сообщил он.
Собеседник агентства добавил, что комплексным огневым поражением отражена одна контратака врага силами 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, в ходе отражения в плен взяты еще двое украинских военных.
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
Подразделения группировки "Север" продвинулись на девяти участках в Сумском районе
