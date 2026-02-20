https://1prime.ru/20260220/zakon-867658456.html

Закон о целевом обучении вступит в силу с 1 марта 2026 года

Закон о целевом обучении вступит в силу с 1 марта 2026 года - 20.02.2026, ПРАЙМ

Закон о целевом обучении вступит в силу с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о целевом обучении, который обяжет студентов-медиков, поступивших на такие места, отрабатывать в выдавшей квоту... | 20.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о целевом обучении, который обяжет студентов-медиков, поступивших на такие места, отрабатывать в выдавшей квоту организации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко. "Федеральный закон о целевом обучении вступает в силу 1 марта 2026 года. Ни для кого не секрет, что это закон, который ждут регионы, испытывающие кадровый голод системы здравоохранения. Что меняется? Теперь студенты медицинских и фармацевтических специальностей должны будут отработать в обязательном порядке в медицинской организации, выдавшей такую квоту. Важно, что это коснется только принятых на целевое обучение студентов", - сказал Антропенко. По его словам, студенты, не выполнившие обязательства по отработке, должны будут вернуть расходы на обучение и оплатить штраф в двукратном размере. "Этот штраф был введен ввиду того, что были недобросовестные студенты, которые пользовались этой, назовем, беспроцентной рассрочкой, а потом просто возвращали эту сумму и шли по "своему пути". Сейчас они уже десять раз подумают. Ведь потенциальный работодатель уже подготовил для него место, да и просто на него рассчитывал. Такая же ответственность предусмотрена и для заказчика целевого договора, если не выполнены обязательства по трудоустройству", - уточнил парламентарий. Он рассказал, что Минздрав определит перечень специальностей, для которых нужна отработка под руководством наставника, а срок отработки будет зависеть от специальности и места нахождения клиники, но не будет превышать трех лет. Антропенко также сообщил, что выпускники с первичной, в том числе специализированной, аккредитацией должны работать под руководством наставника в клинике, которая оказывает помощь по программе госгарантий, а тот, кто заключил договор о целевом обучении, будет трудиться в организации, указанной в договоре, и только после этого специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию. Политик отметил, что правила не затронут тех, кто до 1 марта 2026 года завершил обучение или впервые прошел первичную аккредитацию. "Ординаторы-бюджетники будут заключать договор о целевом обучении до итоговой аттестации, а при отказе смогут продолжить обучение в платной ординатуре при наличии свободных мест. Кроме того, наконец-то появится обязательная система наставничества в этой отрасли, когда более опытные врачи берут под свое крыло молодого специалиста. Труд наставников будет оплачен, поскольку это дополнительное рабочее время", - подчеркнул он. Антропенко пояснил, что новые правила не затронут граждан, которые были приняты на обучение по программам ординатуры до 1 марта 2026 года и с которыми заказчики расторгли договор о целевом обучении в одностороннем порядке. Кроме того, по его словам, под исключение попадают те, кто до этой даты был отчислен по своей инициативе, а затем восстановился на бюджетные места, а также переведенные на бюджетные места в период обучения. "Кроме того, нормы не коснутся тех, кто был принят на обучение до 1 марта 2026 года и в период обучения был переведен на обучение по специальностям ординатуры на бюджетные места. И, соответственно, они не распространяются на граждан, которые были приняты до 1 марта 2026 года на обучение по специальностям ординатуры за счет бюджета, а также на тех, кто был принят до этой даты на обучение в пределах установленной квоты приема на целевое обучение, но заказчики отказались от заключения договора. На мой взгляд, это очень важный закон, потому что мы сразу получим специалистов, которые будут трудоустроены и у которых не будут требовать опыта работы после студенческой скамьи. Они сразу попадут в опытные руки практикующих врачей, которые уже на практике введут их в профессию", - сказал депутат. Также Антропенко обратил внимание на то, что по данной норме Минздрав получает новое полномочие по выявлению максимального значения контрольных цифр приема в медицинские образовательные учреждения. "При этом выпускник имеет возможность выбрать регион пребывания и конкретную медицинскую организацию. Есть в этом и обратная сторона медали: скорее всего, более успешные студенты будут выбирать более экономически успешные регионы и медицинские организации, поэтому регионам надо будет побороться за "своего врача" и предлагать всевозможные федеральные и региональные программы, чтобы привлечь талантливых специалистов", - подытожил он.

2026

