СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому о России перед началом СВО
Guardian: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Майка Тайсона
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Валерий Залужный, который ранее возглавлял ВСУ, перед началом СВО сравнил возможный конфликт с Россией с поединком новичка против Майка Тайсона, об этом сообщает Guardian.
Согласно источникам издания, Залужный выразил недовольство отказом Владимира Зеленского вводить военное положение непосредственно перед началом специальной военной операции.
"Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион", — приводит его слова Guardian.
В среду бывший главком, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, заявил в интервью Associated Press, что его план контрнаступления 2023 года, разработанный при поддержке НАТО, потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный отмечает, что их отношения с президентом стали напряженными после начала конфронтации, так как возникли разногласия по поводу ведения оборонительных операций. Генерал сообщил, что в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ провели у него обыск, используя надуманный повод, что, по его мнению, было попыткой Зеленского оказать давление на него.
Осенью 2023 года многие украинские и западные СМИ предположили возможность конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты из Washington Post указали, что Залужный может стать конкурентом для Зеленского, если решит войти в политику.
По словам Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России и лидера партии "Единая Россия", в противостоянии между Зеленским и Залужным решающие роли будут играть Соединенные Штаты Америки.