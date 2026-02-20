https://1prime.ru/20260220/zaluzhnyy-867680572.html

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Валерий Залужный, который ранее возглавлял ВСУ, перед началом СВО сравнил возможный конфликт с Россией с поединком новичка против Майка Тайсона, об этом сообщает Guardian. Согласно источникам издания, Залужный выразил недовольство отказом Владимира Зеленского вводить военное положение непосредственно перед началом специальной военной операции. "Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион", — приводит его слова Guardian.В среду бывший главком, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, заявил в интервью Associated Press, что его план контрнаступления 2023 года, разработанный при поддержке НАТО, потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный отмечает, что их отношения с президентом стали напряженными после начала конфронтации, так как возникли разногласия по поводу ведения оборонительных операций. Генерал сообщил, что в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ провели у него обыск, используя надуманный повод, что, по его мнению, было попыткой Зеленского оказать давление на него. Осенью 2023 года многие украинские и западные СМИ предположили возможность конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты из Washington Post указали, что Залужный может стать конкурентом для Зеленского, если решит войти в политику. По словам Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России и лидера партии "Единая Россия", в противостоянии между Зеленским и Залужным решающие роли будут играть Соединенные Штаты Америки.

