СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому о России перед началом СВО - 20.02.2026
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому о России перед началом СВО
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому о России перед началом СВО - 20.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому о России перед началом СВО
Валерий Залужный, который ранее возглавлял ВСУ, перед началом СВО сравнил возможный конфликт с Россией с поединком новичка против Майка Тайсона, об этом... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T19:38+0300
2026-02-20T19:38+0300
украина
великобритания
россия
владимир зеленский
валерий залужный
дмитрий медведев
сбу
нато
всу
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Валерий Залужный, который ранее возглавлял ВСУ, перед началом СВО сравнил возможный конфликт с Россией с поединком новичка против Майка Тайсона, об этом сообщает Guardian. Согласно источникам издания, Залужный выразил недовольство отказом Владимира Зеленского вводить военное положение непосредственно перед началом специальной военной операции. "Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион", — приводит его слова Guardian.В среду бывший главком, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, заявил в интервью Associated Press, что его план контрнаступления 2023 года, разработанный при поддержке НАТО, потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный отмечает, что их отношения с президентом стали напряженными после начала конфронтации, так как возникли разногласия по поводу ведения оборонительных операций. Генерал сообщил, что в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ провели у него обыск, используя надуманный повод, что, по его мнению, было попыткой Зеленского оказать давление на него. Осенью 2023 года многие украинские и западные СМИ предположили возможность конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты из Washington Post указали, что Залужный может стать конкурентом для Зеленского, если решит войти в политику. По словам Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России и лидера партии "Единая Россия", в противостоянии между Зеленским и Залужным решающие роли будут играть Соединенные Штаты Америки.
украина
великобритания
украина, великобритания, россия, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий медведев, сбу, нато, всу
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дмитрий Медведев, СБУ, НАТО, ВСУ
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому о России перед началом СВО

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Валерий Залужный, который ранее возглавлял ВСУ, перед началом СВО сравнил возможный конфликт с Россией с поединком новичка против Майка Тайсона, об этом сообщает Guardian.
Согласно источникам издания, Залужный выразил недовольство отказом Владимира Зеленского вводить военное положение непосредственно перед началом специальной военной операции.
"Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион", — приводит его слова Guardian.
В среду бывший главком, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, заявил в интервью Associated Press, что его план контрнаступления 2023 года, разработанный при поддержке НАТО, потерпел неудачу из-за действий Зеленского. Залужный отмечает, что их отношения с президентом стали напряженными после начала конфронтации, так как возникли разногласия по поводу ведения оборонительных операций. Генерал сообщил, что в середине сентября 2022 года сотрудники СБУ провели у него обыск, используя надуманный повод, что, по его мнению, было попыткой Зеленского оказать давление на него.
Осенью 2023 года многие украинские и западные СМИ предположили возможность конфликта между Зеленским и Залужным. Журналисты из Washington Post указали, что Залужный может стать конкурентом для Зеленского, если решит войти в политику.
По словам Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности России и лидера партии "Единая Россия", в противостоянии между Зеленским и Залужным решающие роли будут играть Соединенные Штаты Америки.
УКРАИНА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РОССИЯ Владимир Зеленский Валерий Залужный Дмитрий Медведев СБУ НАТО ВСУ
 
 
