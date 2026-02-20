https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867661285.html

"Все были в шоке": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский против России

"Все были в шоке": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский против России - 20.02.2026, ПРАЙМ

"Все были в шоке": на Западе раскрыли, что задумал Зеленский против России

Владимир Зеленский, по данным источников в Киеве, после участия в Мюнхенской конференции по безопасности поручил разработать стратегию ведения войны ещё на три... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T07:50+0300

2026-02-20T07:50+0300

2026-02-20T07:50+0300

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по данным источников в Киеве, после участия в Мюнхенской конференции по безопасности поручил разработать стратегию ведения войны ещё на три года. Об этом в подкасте на Spotify рассказал журналист Wall Street Journal Боян Панчевский. По его информации, глава киевского режима аргументировал это тем, что больше не верит в переговоры с Россией. "Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча (Зеленского. — Прим. ред.) с ближайшими советниками в прошлый четверг (12 февраля. — Прим. ред.) <…> Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке", — отметил журналист.Источник сообщил, что до этого в Киеве якобы обсуждали подготовку к референдуму по мирному соглашению с Россией и проведению президентских выборов. По мнению Панчевского, изменения в подходе Зеленского могут быть связаны с предложенными президентом США Дональдом Трампом гарантиями безопасности, которые украинский лидер посчитал недостаточными. Ранее The Sun сообщало, что Зеленский критиковал президента США в ходе переговоров в Женеве, назвав его подход к мирному урегулированию несправедливым, и заявил, что Украина "никогда не простит США". Перед переговорным раундом в среду, Зеленский выразил беспокойство о том, что Трамп принял решение, не учитывающее интересы Киева, и его призывы к уступкам счел нечестными. Мюнхенская конференция по безопасности состоялась с 13 по 15 февраля в Германии и является одним из ключевых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Однако с 2022 года представителей России на мероприятие не приглашают, что, по мнению главы МИД Сергея Лаврова, дискредитировало конференцию, отвернув ее от участия альтернативных точек зрения. Немецкая газета Tagesspiegel писала, что выступление Зеленского на конференции закончилось неудачей. Поскольку перспектива членства Украины в НАТО отвергается США, украинский лидер ныне стремится ускорить вступление страны в Европейский союз, надеясь на возможность взаимопомощи между государствами-участниками. Также, вместо конкретных обещаний по поставкам оружия, депутат бундестага Родерих Кизеветтер отметил, что слышал лишь общие слова и анализ, но не конкретные рекомендации.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, владимир зеленский