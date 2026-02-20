Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе - 20.02.2026, ПРАЙМ
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:51+0300
2026-02-20T16:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России."Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке", — написал финский политик.Мема предупредил, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, если она продолжит отказываться от сделки.В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
16:51 20.02.2026
 
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе

Мема: Зеленский должен отказаться от Донбасса и встретиться с Путиным

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России.
"Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке", — написал финский политик.
Мема предупредил, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, если она продолжит отказываться от сделки.
В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.
Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
Орбан заявил, что у Венгрии есть идеи, как ответить на шантаж Украины
Вчера, 23:29
Орбан заявил, что у Венгрии есть идеи, как ответить на шантаж Украины
Вчера, 23:29
 
