https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674127.html

"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе

"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе - 20.02.2026, ПРАЙМ

"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T16:51+0300

2026-02-20T16:51+0300

2026-02-20T16:51+0300

мировая экономика

общество

украина

донбасс

запад

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России."Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке", — написал финский политик.Мема предупредил, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, если она продолжит отказываться от сделки.В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".

https://1prime.ru/20260219/orban-867655308.html

украина

донбасс

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, донбасс, запад, владимир путин, владимир зеленский