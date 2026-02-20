https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674127.html
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России.
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от дипломатии и уважения условий России."Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке", — написал финский политик.Мема предупредил, что переговорная позиция Украины будет становиться хуже, если она продолжит отказываться от сделки.В пятницу журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года.Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
