https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674698.html

Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США

Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США - 20.02.2026, ПРАЙМ

Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США

Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T16:56+0300

2026-02-20T16:56+0300

2026-02-20T16:56+0300

общество

мировая экономика

украина

владимир зеленский

алексей гончаренко

энергоатом

рада

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."В отчете Конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка", — написал он.Украинский депутат также считает, что Зеленский намеренно затягивает переговорный процесс до осенних выборов в конгресс США, надеясь, что республиканцы потерпят на них поражение.В пятницу аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Зеленского.Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.

https://1prime.ru/20260220/odessa-867674556.html

https://1prime.ru/20260220/evropa-867674406.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, энергоатом, рада, конгресс сша