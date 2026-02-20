Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674698.html
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США - 20.02.2026, ПРАЙМ
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США
Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:56+0300
2026-02-20T16:56+0300
общество
мировая экономика
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
энергоатом
рада
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."В отчете Конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка", — написал он.Украинский депутат также считает, что Зеленский намеренно затягивает переговорный процесс до осенних выборов в конгресс США, надеясь, что республиканцы потерпят на них поражение.В пятницу аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Зеленского.Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
https://1prime.ru/20260220/odessa-867674556.html
https://1prime.ru/20260220/evropa-867674406.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, энергоатом, рада, конгресс сша
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Энергоатом, Рада, Конгресс США
16:56 20.02.2026
 
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США

Нардеп Гончаренко потребовал отставки Зеленского из-за доклада конгресса США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"В отчете Конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка", — написал он.
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Ситуация в Одессе вызвала панику на Западе
16:54
Украинский депутат также считает, что Зеленский намеренно затягивает переговорный процесс до осенних выборов в конгресс США, надеясь, что республиканцы потерпят на них поражение.
В пятницу аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Зеленского.
Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины
16:52
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоЭнергоатомРадаКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала