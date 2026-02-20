https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674698.html
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."В отчете Конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка", — написал он.Украинский депутат также считает, что Зеленский намеренно затягивает переговорный процесс до осенних выборов в конгресс США, надеясь, что республиканцы потерпят на них поражение.В пятницу аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Зеленского.Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
