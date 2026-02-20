https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867684973.html
Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты требуют, чтобы Вооруженные силы Украины покинули Донбасс, заявил Владимир Зеленский в беседе с агентством AFP. "Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", — сказал он.Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите в Аляске, рассчитывать на устойчивое урегулирование не стоит. Вывод ВСУ из Донбасса — это одно из ключевых условий Москвы. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Во время них обсуждались нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда переговоров Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. По сообщению главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были трудными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по украинскому вопросу пройдет в ближайшем будущем. Как сообщил источник РИА Новости, представители стран не подписывали никаких документов. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени новых встреч, но диалог будет продолжаться.
