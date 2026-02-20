Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867684973.html
Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса
Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса - 20.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса
Россия и Соединенные Штаты требуют, чтобы Вооруженные силы Украины покинули Донбасс, заявил Владимир Зеленский в беседе с агентством AFP. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T22:29+0300
2026-02-20T22:29+0300
украина
владимир зеленский
всу
донбасс
сша
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты требуют, чтобы Вооруженные силы Украины покинули Донбасс, заявил Владимир Зеленский в беседе с агентством AFP. "Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", — сказал он.Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите в Аляске, рассчитывать на устойчивое урегулирование не стоит. Вывод ВСУ из Донбасса — это одно из ключевых условий Москвы. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Во время них обсуждались нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда переговоров Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. По сообщению главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были трудными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по украинскому вопросу пройдет в ближайшем будущем. Как сообщил источник РИА Новости, представители стран не подписывали никаких документов. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени новых встреч, но диалог будет продолжаться.
https://1prime.ru/20260220/ukraina-867682208.html
https://1prime.ru/20260220/ukraina-867674848.html
украина
донбасс
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, всу, донбасс, сша, владимир мединский
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, ДОНБАСС, США, Владимир Мединский
22:29 20.02.2026
 
Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса

Зеленский заявил о требовании США к Украине уйти из Донбасса

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты требуют, чтобы Вооруженные силы Украины покинули Донбасс, заявил Владимир Зеленский в беседе с агентством AFP.
"Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", — сказал он.
Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите в Аляске, рассчитывать на устойчивое урегулирование не стоит. Вывод ВСУ из Донбасса — это одно из ключевых условий Москвы.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Дата следующих переговоров по Украине пока не определена, сообщил источник
Вчера, 21:09

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Во время них обсуждались нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда переговоров Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. По сообщению главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были трудными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по украинскому вопросу пройдет в ближайшем будущем.
Как сообщил источник РИА Новости, представители стран не подписывали никаких документов. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени новых встреч, но диалог будет продолжаться.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки
Вчера, 16:57
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУДОНБАСССШАВладимир Мединский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала