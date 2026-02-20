https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867684973.html

Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса

Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса - 20.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский рассказал, что США потребовали от Украины в отношении Донбасса

Россия и Соединенные Штаты требуют, чтобы Вооруженные силы Украины покинули Донбасс, заявил Владимир Зеленский в беседе с агентством AFP. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T22:29+0300

2026-02-20T22:29+0300

2026-02-20T22:29+0300

украина

владимир зеленский

всу

донбасс

сша

владимир мединский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Соединенные Штаты требуют, чтобы Вооруженные силы Украины покинули Донбасс, заявил Владимир Зеленский в беседе с агентством AFP. "Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", — сказал он.Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите в Аляске, рассчитывать на устойчивое урегулирование не стоит. Вывод ВСУ из Донбасса — это одно из ключевых условий Москвы. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Во время них обсуждались нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. По итогам второго раунда переговоров Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157". В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по мирному урегулированию. По сообщению главы российской делегации Владимира Мединского, переговоры были трудными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по украинскому вопросу пройдет в ближайшем будущем. Как сообщил источник РИА Новости, представители стран не подписывали никаких документов. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени новых встреч, но диалог будет продолжаться.

https://1prime.ru/20260220/ukraina-867682208.html

https://1prime.ru/20260220/ukraina-867674848.html

украина

донбасс

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу, донбасс, сша, владимир мединский