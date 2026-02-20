Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото умеренно дорожает на фоне праздников в Китае - 20.02.2026
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/zoloto--867662441.html
Золото умеренно дорожает на фоне праздников в Китае
Золото умеренно дорожает на фоне праздников в Китае - 20.02.2026, ПРАЙМ
Золото умеренно дорожает на фоне праздников в Китае
Биржевая стоимость золота в мире умеренно растет в пятницу утром, оставаясь чуть выше уровня в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов | 20.02.2026
2026-02-20T09:02+0300
2026-02-20T09:03+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире умеренно растет в пятницу утром, оставаясь чуть выше уровня в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до 5 024,41 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,89% - до 78,323 доллара за унцию. С начала недели рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, как отмечают аналитики, и в условиях ограниченного спроса котировки золота все еще остаются стабильными. "Даже тогда, когда рынок Китая не поддерживает золото, мы видим, что цены более или менее стабильны, что также говорит о том, что на более низких уровнях все еще хороший спрос", - заявил агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan). Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля. Он пройдет под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.
https://1prime.ru/20260216/minpromtorg-867535186.html
китай
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
09:02 20.02.2026 (обновлено: 09:03 20.02.2026)
 
Золото умеренно дорожает на фоне праздников в Китае

Цена на золото растет, оставаясь чуть выше уровня в 5 тысяч долларов за унцию

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире умеренно растет в пятницу утром, оставаясь чуть выше уровня в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до 5 024,41 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,89% - до 78,323 доллара за унцию.
С начала недели рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, как отмечают аналитики, и в условиях ограниченного спроса котировки золота все еще остаются стабильными.
"Даже тогда, когда рынок Китая не поддерживает золото, мы видим, что цены более или менее стабильны, что также говорит о том, что на более низких уровнях все еще хороший спрос", - заявил агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan).
Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля. Он пройдет под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Минпромторг поддержал отмену упрощенной выдачи лицензий на россыпное золото
16 февраля, 16:47
 
