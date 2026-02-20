https://1prime.ru/20260220/zoloto--867662441.html

Золото умеренно дорожает на фоне праздников в Китае

2026-02-20T09:02+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире умеренно растет в пятницу утром, оставаясь чуть выше уровня в 5 тысяч долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до 5 024,41 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,89% - до 78,323 доллара за унцию. С начала недели рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, как отмечают аналитики, и в условиях ограниченного спроса котировки золота все еще остаются стабильными. "Даже тогда, когда рынок Китая не поддерживает золото, мы видим, что цены более или менее стабильны, что также говорит о том, что на более низких уровнях все еще хороший спрос", - заявил агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan). Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля. Он пройдет под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.

