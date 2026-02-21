https://1prime.ru/20260221/aeroport-867690813.html

Аэропорт Оренбурга возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Оренбурга возобновил работу в штатном режиме - 21.02.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Оренбурга возобновил работу в штатном режиме

Воздушные ограничения в Оренбурге сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T07:41+0300

2026-02-21T07:41+0300

2026-02-21T07:41+0300

бизнес

оренбург

оренбургская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867690813.jpg?1771648863

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Воздушные ограничения в Оренбурге сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. "️Уважаемые оренбуржцы, режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - в городе Оренбурге снят. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - написал Солнцев в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.

оренбург

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, оренбург, оренбургская область