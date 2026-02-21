https://1prime.ru/20260221/aeroport-867690813.html
Аэропорт Оренбурга возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Оренбурга возобновил работу в штатном режиме - 21.02.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Оренбурга возобновил работу в штатном режиме
Воздушные ограничения в Оренбурге сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T07:41+0300
2026-02-21T07:41+0300
2026-02-21T07:41+0300
бизнес
оренбург
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867690813.jpg?1771648863
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Воздушные ограничения в Оренбурге сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"️Уважаемые оренбуржцы, режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - в городе Оренбурге снят. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - написал Солнцев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.
оренбург
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оренбург, оренбургская область
Бизнес, Оренбург, Оренбургская область
Аэропорт Оренбурга возобновил работу в штатном режиме
Губернатор Солнцев: аэропорт в Оренбурге возобновил работу в штатном режиме
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Воздушные ограничения в Оренбурге сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"️Уважаемые оренбуржцы, режим воздушных ограничений - план "Ковёр" - в городе Оренбурге снят. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - написал Солнцев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.