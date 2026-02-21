Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганские власти одобрили 22 инфраструктурных проекта - 21.02.2026
Афганские власти одобрили 22 инфраструктурных проекта
экономика
мировая экономика
афганистан
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Афганская правительственная экономическая комиссия на состоявшемся в субботу очередном заседании одобрила реализацию 22 инфраструктурных проектов на общую сумму 10,2 миллиарда афгани (161,4 миллиона долларов), сообщает канцелярия вице-премьера Абдула Гани Барадара. "На очередном заседании экономической комиссии под председательством заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара из 37 предложенных проектов 22 были одобрены на общую сумму около 10,2 миллиарда афгани. Финансирование будет производиться из государственного бюджета Исламского Эмирата", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, еще в семь предложенных проектов были внесены изменения в целях их соответствия национальным приоритетам и бюджетным условиям. Одобренные проекты включают строительство второй очереди грандиозной канальной оросительной системы Куш-Тапа, терминала и самолетной парковки международного аэропорта Ахмад Шах Баба в Кандагаре, пассажирского и грузового терминалов в провинции Фарах. Помимо этого одобрено строительство 20 километров дороги от города Айбак до уезда Руи Дуаб провинции Саманган, больниц в уезде Яван провинции Бадахшан, уезде Данд Патан провинции Пактия и уезде Гольран провинции Герат. Также предусматривается завершение оставшихся работ по проектам распределения и передачи электроэнергии в различных провинциях страны. Канцелярия отмечает, что эти проекты были были приоритезированы правкомиссией для укрепления транспортной, медицинской, энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры Афганистана, а их реализация будет способствовать сбалансированному развитию различных регионов.
мировая экономика, афганистан
Экономика, Мировая экономика, АФГАНИСТАН
18:30 21.02.2026
 
Афганские власти одобрили 22 инфраструктурных проекта

Правительство Афганистана одобрило реализацию экономических проектов на более чем $161 млн

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Афганская правительственная экономическая комиссия на состоявшемся в субботу очередном заседании одобрила реализацию 22 инфраструктурных проектов на общую сумму 10,2 миллиарда афгани (161,4 миллиона долларов), сообщает канцелярия вице-премьера Абдула Гани Барадара.
"На очередном заседании экономической комиссии под председательством заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара из 37 предложенных проектов 22 были одобрены на общую сумму около 10,2 миллиарда афгани. Финансирование будет производиться из государственного бюджета Исламского Эмирата", - говорится в сообщении.
По данным канцелярии, еще в семь предложенных проектов были внесены изменения в целях их соответствия национальным приоритетам и бюджетным условиям.
Одобренные проекты включают строительство второй очереди грандиозной канальной оросительной системы Куш-Тапа, терминала и самолетной парковки международного аэропорта Ахмад Шах Баба в Кандагаре, пассажирского и грузового терминалов в провинции Фарах. Помимо этого одобрено строительство 20 километров дороги от города Айбак до уезда Руи Дуаб провинции Саманган, больниц в уезде Яван провинции Бадахшан, уезде Данд Патан провинции Пактия и уезде Гольран провинции Герат. Также предусматривается завершение оставшихся работ по проектам распределения и передачи электроэнергии в различных провинциях страны.
Канцелярия отмечает, что эти проекты были были приоритезированы правкомиссией для укрепления транспортной, медицинской, энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры Афганистана, а их реализация будет способствовать сбалансированному развитию различных регионов.
Окраина Кабула - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Афганистан освободит от налогов инвесторов в новые отрасли экономики
8 февраля, 19:34
 
ЭкономикаМировая экономикаАФГАНИСТАН
 
 
