Афганские власти одобрили 22 инфраструктурных проекта

Афганские власти одобрили 22 инфраструктурных проекта

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Афганская правительственная экономическая комиссия на состоявшемся в субботу очередном заседании одобрила реализацию 22 инфраструктурных проектов на общую сумму 10,2 миллиарда афгани (161,4 миллиона долларов), сообщает канцелярия вице-премьера Абдула Гани Барадара. "На очередном заседании экономической комиссии под председательством заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Абдула Гани Барадара из 37 предложенных проектов 22 были одобрены на общую сумму около 10,2 миллиарда афгани. Финансирование будет производиться из государственного бюджета Исламского Эмирата", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, еще в семь предложенных проектов были внесены изменения в целях их соответствия национальным приоритетам и бюджетным условиям. Одобренные проекты включают строительство второй очереди грандиозной канальной оросительной системы Куш-Тапа, терминала и самолетной парковки международного аэропорта Ахмад Шах Баба в Кандагаре, пассажирского и грузового терминалов в провинции Фарах. Помимо этого одобрено строительство 20 километров дороги от города Айбак до уезда Руи Дуаб провинции Саманган, больниц в уезде Яван провинции Бадахшан, уезде Данд Патан провинции Пактия и уезде Гольран провинции Герат. Также предусматривается завершение оставшихся работ по проектам распределения и передачи электроэнергии в различных провинциях страны. Канцелярия отмечает, что эти проекты были были приоритезированы правкомиссией для укрепления транспортной, медицинской, энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры Афганистана, а их реализация будет способствовать сбалансированному развитию различных регионов.

афганистан

2026

